Абрамович согласился выделить деньги на трансфер Бонуччи

Как сообщает Daily Telegraph, тренерский штаб лондонского «Челси» планирует усилить защитную линию в ближайшее трансферное окно.



По информации источника, английский клуб рассчитывает приобрести защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи. Отмечается, что владелец «синих» Роман Абрамович дал устное согласие наставнику команды Антонио Конте, что выделит бюджет на покупку футболиста.



Также сообщается, что Бонуччи может стать самым дорогим защитником, переехав в Англию, поскольку его трансфер обойдется «Челси» больше, чем покупка Давида Луиза (38 млн евро).



Ранее сообщалось, что минувшим летом «Челси» наряду с «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» пытались заполучить Бонуччи, однако, тот принял решение остаться в туринском клубе.



На данный момент в активе 29-летнего игрока сборной Италии 7 матчей на клубном уровне. Портал Transfermarkt.de оценивает футболиста в 35 млн евро, а его контракт с «Ювентусом» рассчитан до 2020 года.

