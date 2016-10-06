Сборная России осталась на третьем месте в рейтинге ФИФА
Сборная России по мини-футболу сохранила третье место в рейтинге ФИФА после чемпионата мира-2016, который прошел в Колумбии.
Наша команда завоевала серебряные награды мирового первенства, проиграв в финале сборной Аргентины - 4:5. На первое место рейтинга вышла сборная Бразилии, Испания опустилась на второе место. Чемпионы мира аргентинцы поднялись на четвертую строчку.
Рейтинг ФИФА от 5 октября
Мини-футбол
1 (2). Бразилия – 1915
2 (1). Испания – 1891
3 (3). Россия – 1758
4 (5). Аргентина – 1706
5 (4). Италия – 1630
6 (6). Иран – 1605
7 (7). Португалия – 1583
8 (8). Украина – 1471
9 (15). Казахстан – 1465
10 (11). Азербайджан – 1435
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