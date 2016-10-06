Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Хоккей  Куньлунь- : -Спартак
Хоккей  СКА- : -ЦСКА
Футбол  Турция- : -Украина
Хоккей  Металлург- : -Трактор
Футбол  Ирландия- : -Грузия
Футбол  Италия- : -Испания
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сборная России осталась на третьем месте в рейтинге ФИФА

Елена Корсунская
Источник:  Futsal World RankingКомментарии

Сборная России по мини-футболу сохранила третье место в рейтинге ФИФА после чемпионата мира-2016, который прошел в Колумбии.

Наша команда завоевала серебряные награды мирового первенства, проиграв в финале сборной Аргентины - 4:5. На первое место рейтинга вышла сборная Бразилии, Испания опустилась на второе место. Чемпионы мира аргентинцы поднялись на четвертую строчку. 

Рейтинг ФИФА от 5 октября

Мини-футбол 

1 (2). Бразилия – 1915

2 (1). Испания – 1891

3 (3). Россия – 1758

4 (5). Аргентина – 1706

5 (4). Италия – 1630

6 (6). Иран – 1605

7 (7). Португалия – 1583

8 (8). Украина – 1471

9 (15). Казахстан – 1465

10 (11). Азербайджан – 1435 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сергей Скорович: Ночью после финала ЧМ было психологически тяжелоГлавный тренер сборной России по мини-футболу Сергей Скорович признался, что хочет выиграть с национальной командой чемпионат Европы или мира, поэтому не рассматривает другие варианты продолжения карьеры.Наставник сборной России по мини-футболу: Горжусь, что мы впервые играли в финале чемпионата мираГлавный тренер сборной России по мини-футболу Сергей Скорович оценил выступления своих подопечных на чемпионате мира в Колумбии.Темур Алекберов: Статус фаворитов «придавил» россиян в финале ЧМ по мини-футболуБронзовый призер чемпионата мира 1996 года и чемпион Европы-1999 по мини-футболу, а ныне главный тренер подмосковного «Динамо» Темур Алекберов считает, что статус фаворитов негативно сказался на действиях сборной России в финале чемпионата мира против команды Аргентины.Владислав Шаяхметов: Серебро ЧМ - это новая страница в истории российского мини-футболаКапитан сборной России по мини-футболу Владислав Шаяхметов признался, что его команда, несмотря на поражение в финале, все равно должна быть довольна своим выступлением на чемпионате мира в Колумбии.Эмиль Алиев: На несколько лет мы вторые в мире – это огромное достижениеПрезидента Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев прокомментировал выступление национальной команды на чемпионате мира в Колумбии.Сергей Абрамов: Порадовало то, что на чемпионате мира не было слабых командНападающий сборной России Сергей Абрамов подвел итоги чемпионата мира. Напомним, что россияне заняли второе место.Сергей Абрамов: Горжусь тем, что мы сделали на чемпионат мираНападающий сборной России по мини-футболу Сергей Абрамов подвел итоги чемпионата мира. Напомним, что россияне заняли второе место.Виталий Мутко: Поздравляю сборную России со вторым местом на ЧМ-2016Министр спорта РФ Виталий Мутко назвал выдающимся результат сборной России, занявшей второе место на чемпионате мира по мини-футболу в Колумбии.Отложенная мечта. Колонка Сергея МикуликаОтложенная мечта. Колонка Сергея МикуликаОбозреватель «Советского спорта» - о сборной России по мини-футболу, которая завоевала серебряные медали чемпионата мира.Голкипер Густаво завершил карьеру в сборной России по мини-футболуГолкипер подмосковного «Динамо» Густаво принял решение завершить карьеру в сборной России по мини-футболу.Сергей Скорович: Мне не в чем упрекнуть командуСтарший тренер сборной России по мини-футболу Сергей Скорович прокомментировал поражение от Аргентины (4:5) в финале ЧМ-2016 в Колумбии.Президент АМФР: Контракт со Скоровичем будет продленПрезидент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев сообщил, что контракт со старшим тренером сборной России по мини-футболу Сергеем Скоровичем будет продлен.Эдер Лима проиграл аргентинцу Вильхельму в опросе за звание лучшего игрока ЧМАргентинец Фернандо Вильхельм признан лучшим игроком чемпионата мира по мини-футболу, который проходил в Колумбии.Сборная России уступила аргентинцам в финале ЧМ по мини-футболуСборная России уступила аргентинцам в финале ЧМ по мини-футболуСборная России проиграла команде Аргентины в финальном матче чемпионата мира, завершившегося в Колумбии.Сборная Ирана впервые в своей истории выиграла медали ЧМСборная Ирана в серии пенальти победила команду Португалии в матче за третье место на чемпионате мира по мини-футболу, который проходит в Колумбии.Сергей Скорович: В субботу сборной России предстоит самое серьезное испытаниеСтарший тренер сборной России по мини-футболу Сергей Скорович поделился ожиданиями от финального матча чемпионата мира-2016 против команды Аргентины.Владислав Шаяхметов: Перед финалом чемпионата мира нам не нужна дополнительная «накачка»Капитан сборной России по мини-футболу Владислав Шаяхметов накануне финала чемпионата мира против аргентинцев сообщил, что его команду дополнительно мотивировать не нужно.Густаво: На сборную России нет давления перед финалом чемпионата мираВратарь сборной России по мини-футболу Густаво заявил, что после победы над действующими европейскими чемпионами испанцами в четвертьфинале мирового форума на команду ничего не давит.Сборная России сыграет с Аргентиной в финале чемпионата мира по мини-футболуСборная Аргентины победила команду Португалии в полуфинале чемпионата мира по мини-футболу, который проходит в Колумбии.Олег Денисов: Золото надо брать!Олег Денисов: Золото надо брать!Сборная России по мини-футболу, победив команду Ирана, впервые вышла в финал чемпионата мира.

Россия
Россиякалендарьстатистика
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение