Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Хоккей  Куньлунь- : -Спартак
Хоккей  СКА- : -ЦСКА
Футбол  Турция- : -Украина
Хоккей  Металлург- : -Трактор
Футбол  Ирландия- : -Грузия
Футбол  Италия- : -Испания
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Барселона» отказалась продавать Ракитича в «Реал»

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Mundo DeportivoКомментарии

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич мог покинуть каталонский клуб минувшим летом.

Как сообщает Mundo Deportivo, на игрока сборной Хорватии претендовал мадридский «Реал». Отмечается, что представители «сливочных» связались с руководством каталонского клуба, чтобы обсудить покупку футболиста. После проведенной беседы, «Барселона» отказалась продавать Ракитича.

Ранее сообщалось, что Иван недоволен трансфером Андре Гомеша и Дениса Суареса и готов рассмотреть предложения от других клубов.

В нынешнем сезоне 28-летний хорват провел за «Барселону» во всех турнирах 9 матчей и забил 2 гола. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 50 млн евро, а его контракт с «Барселоной» рассчитан до 2019 года.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Джейми Варди: В перерыве матча с «Барселоной» Суарес попросил у меня футболкуФорвард «Лестера» Джейми Варди рассказал, что в перерыве летнего матча с «Барселоной» форвард сине-гранатовых Луис Суарес предложил обменяться футболками.Месси будет готов игре с «Манчестер Сити»Нападающий «Барселоны» Лионель Месси продолжает курс восстановления после полученной травмы.Иско объяснил, почему назвал собаку «Месси»Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Испании Иско Аларкон Суарес рассказал, почему решил назвать свою собаку в честь форварда «Барселоны» Лионель Месси.Арда Туран: Чувствую, что хочу выступать только в футболке «Барселоны»Полузащитник «Барселоны» Арда Туран рассказал о своих чувствах к нынешнему клубу, отметив, что планирует завершить профессиональную карьеру в каталонской команде.Суарес хочет повысить свою зарплату в «Барселоне» до 16 миллионов евро в годНападающий «Барселоны» Луис Суарес рассчитывает на повышение зарплаты при новом контракте. Об этом сообщают испанские СМИ.Пауло Дибала: Слухи о «Барселоне» – неправда. Я близок к продлению контракта с «Ювентусом»Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала заверил, что не собирается покидать клуб. Он отметил, что вскоре может продлить действующий контракт.Пьер-Эмерик Обамеянг: Отец провел переговоры с «Манчестер Сити», но моя цель – выступать за «Реал»Форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал, что минувшим летом контактировал с «Манчестер Сити», а также отметил, что мечтает выступать за мадридский «Реал».«Арсенал» на намерен отпускать Бельерина в «Барселону» и предложит ему новый контрактЛондонский «Арсенал» не собирается продавать своего защитника Эктора Бельерина в другой клуб.Осенняя хандра или что происходит с «Барселоной»Осенняя хандра или что происходит с «Барселоной»«Советский спорт» рассказывает, как складываются дела в нынешнем сезоне у одного из лидеров чемпионата Испании.Зинедин Зидан: Бензема нацелен на возвращение в сборную ФранцииГлавный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан считает, что форвард его команды Карим Бензема еще выйдет на поле в футболе сборной Франции.Ракитич из-за травмы не поможет сборной Хорватии в матчах с Косово и ФинляндиейКак сообщает AS, полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич не сможет помочь сборной Хорватии в матчах квалификации ЧМ-2018 с командами Косово (6 октября) и Финляндией (9 октября).«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» поборются за КроосаКлубы из чемпионата Англии по-прежнему заинтересованы в услугах полузащитника мадридского «Реала» Тони Крооса.Роналду открыл 4-звездочный отель в ЛиссабонеФорвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду открыл гостиницу в столице Португалии.Тренер «Эйбара»: Не думал, что мы увезем очки с «Сантьяго Бернабеу»Главный тренер «Эйбара» Хосе Луис Мендилибар подвел итоги матча 7-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом» (1:1).Зинедин Зидан: В «Реале» нет кризисаГлавный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями после матча против «Эйбара» в чемпионате Испании. Напомним, что игра завершилась вничью (1:1).Марк-Андре тер Штеген: Прошу прощения за ошибку, но свою игру я менять не будуГолкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген поделился впечатлениями от матча против «Сельты» в чемпионате Испании. Напомним, что его команда уступила со счетом 3:4.Модрич успешно перенес операциюПолузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич был успешно прооперирован. Об этом сообщают испанские СМИ.Хамес Родригес получил травму в матче с «Эйбаром»Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес получил травму в матче чемпионата Испании с «Эйбаром» (1:1). Об этом сообщает официальный сайт столичного клуба.Луис Энрике: Тер Штеген? Вратарь «Барселоны» должен рисковатьГлавный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился впечатлениями после матча против «Сельты» в чемпионате Испании. Напомним, что его команда уступила со счетом 3:4.«Барселона» проиграла «Сельте», пропустив четыре мячаВ рамках седьмого тура чемпионата Испании «Сельта» на своем стадионе обыграла «Барселону» со счетом 4:3.

Реал
Реалкалендарьстатистика
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Иван Ракитич
Иван Ракитичвсе новости

Cпецпредложение