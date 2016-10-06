«Барселона» отказалась продавать Ракитича в «Реал»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич мог покинуть каталонский клуб минувшим летом.



Как сообщает Mundo Deportivo, на игрока сборной Хорватии претендовал мадридский «Реал». Отмечается, что представители «сливочных» связались с руководством каталонского клуба, чтобы обсудить покупку футболиста. После проведенной беседы, «Барселона» отказалась продавать Ракитича.



Ранее сообщалось, что Иван недоволен трансфером Андре Гомеша и Дениса Суареса и готов рассмотреть предложения от других клубов.



В нынешнем сезоне 28-летний хорват провел за «Барселону» во всех турнирах 9 матчей и забил 2 гола. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 50 млн евро, а его контракт с «Барселоной» рассчитан до 2019 года.



