Аршавин пригласил болельщиков на товарищеский матч с «Оренбургом»
Нападающий «Кайрата» Андрей Аршавин пригласил болельщиков на товарищеский матч с «Оренбургом». Видеообращение футболиста опубликовано на официальном сайте казахстанского клуба.
Встреча состоится 8 октября на стадионе «Центральный» в Алматы. После девяти туров «Оренбург» занимает последнее место в чемпионате России, «Кайрат» после 29 матчей идет на второй строчке в чемпионате Казахстана.
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