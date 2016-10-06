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Аршавин пригласил болельщиков на товарищеский матч с «Оренбургом»

Елена Корсунская
Источник:  ФК «Кайрат»Комментарии

Нападающий «Кайрата» Андрей Аршавин пригласил болельщиков на товарищеский матч с «Оренбургом». Видеообращение футболиста опубликовано на официальном сайте казахстанского клуба.

Встреча состоится 8 октября на стадионе «Центральный» в Алматы. После девяти туров «Оренбург» занимает последнее место в чемпионате России, «Кайрат» после 29 матчей идет на второй строчке в чемпионате Казахстана. 

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