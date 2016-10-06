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Представитель Кадырова: Ни о какой жестокости не было речи, дети показали себя настоящими мужчинами

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  ТАССКомментарии

Представитель главы Чечни в Европе, генеральный директор Akhmat Promotion Тимур Дугазаев дал оценку боям детей на турнире по смешанным единоборствам в Грозном.

«Это были показательные поединки, в которых дети продемонстрировали то, чем они ежедневно занимаются и чему посвящают жизнь. Ни о какой жестокости не было речи, дети показали себя настоящими мужчинами и воинами, как и подобает, в их боях не было крови и серьезных травм. Мы не воспитываем в них негатив, а лишь хотим, чтобы они показывали положительный пример другим. Что касается регламента поединков, то он был полностью выстроен под показательные выступления», – цитирует Дугазаев ТАСС.

Напомним, турнир по смешанным единоборствам был проведен в честь дня рождения главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Позже президент ММА России Федор Емельяненко довольно критично прокомментировал участие детей в рамках этого турнира, отметив, что это противоречит правилам данного вида спорта.


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