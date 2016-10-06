Абузайд Висмурадов: Кто такой Емельяненко, чтобы давать оценку турниру в Грозном? Пусть вспомнит свой позорный бой с Мальдонадо

Президент бойцовского клуба «Ахмат» Абузайд Висмурадов ответил президенту ММА Федору Емельяненко, который раскритиковал организаторов турнира по смешанным единоборствам в Грозном за проведение боев между детьми.



«Сегодня на странице ММА России @union_mma_of_russia появилось заявление, в котором президент этого ведомства Федор Емельяненко осудил проведение детских показательных поединков в Грозном на турнире Grand-Prix Akhmat 2016 Final. Эти противостояния носили, повторюсь, показательный характер, чтобы популяризировать MMA у нас в республике. Отзывы об этих спаррингах носили положительные отклики. Но почему-то Федору Емельяненко это не понравилось. Вопрос – кто он такой, чтобы давать оценку нашему турниру и поединкам?



Может, его гложет зависть, потому что Grand-Prix Akhmat 2016 Final многими признан лучшим турниром в истории российского MMA, а его сюда не пригласили? Или он стал борцом за справедливость? Тогда ему нужно вспомнить свой последний поединок, в котором он позорно проиграл и был избит на глазах у всего мира, но его продажное ведомство не решилось отдать заслуженную победу Фабио Мальдонадо.



Я ответственно заявляю, на своем турнире мы проводим и будем проводить поединки, которые посчитаем нужными. Мы не выходим за рамки закона, но не позволим указывать себе, что делать. Покажите пункт, где сказано, что нельзя проводить показательные бои, тогда и продолжим разговор» – написал Висмурадов на своей странице в Instagram.



Напомним, турнир по смешанным единоборствам был проведен в честь дня рождения главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Позже президент ММА России Федор Емельяненко довольно критично прокомментировал участие детей в рамках этого турнира, отметив, что это противоречит правилам данного вида спорта.









