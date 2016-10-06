Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Хоккей  Куньлунь- : -Спартак
Хоккей  СКА- : -ЦСКА
Футбол  Турция- : -Украина
Хоккей  Металлург- : -Трактор
Футбол  Ирландия- : -Грузия
Футбол  Италия- : -Испания
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Абузайд Висмурадов: Кто такой Емельяненко, чтобы давать оценку турниру в Грозном? Пусть вспомнит свой позорный бой с Мальдонадо

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Президент бойцовского клуба «Ахмат» Абузайд Висмурадов ответил президенту ММА Федору Емельяненко, который раскритиковал организаторов турнира по смешанным единоборствам в Грозном за проведение боев между детьми. 

«Сегодня на странице ММА России @union_mma_of_russia появилось заявление, в котором президент этого ведомства Федор Емельяненко осудил проведение детских показательных поединков в Грозном на турнире Grand-Prix Akhmat 2016 Final. Эти противостояния носили, повторюсь, показательный характер, чтобы популяризировать MMA у нас в республике. Отзывы об этих спаррингах носили положительные отклики. Но почему-то Федору Емельяненко это не понравилось. Вопрос – кто он такой, чтобы давать оценку нашему турниру и поединкам?

Может, его гложет зависть, потому что Grand-Prix Akhmat 2016 Final многими признан лучшим турниром в истории российского MMA, а его сюда не пригласили? Или он стал борцом за справедливость? Тогда ему нужно вспомнить свой последний поединок, в котором он позорно проиграл и был избит на глазах у всего мира, но его продажное ведомство не решилось отдать заслуженную победу Фабио Мальдонадо.

Я ответственно заявляю, на своем турнире мы проводим и будем проводить поединки, которые посчитаем нужными. Мы не выходим за рамки закона, но не позволим указывать себе, что делать. Покажите пункт, где сказано, что нельзя проводить показательные бои, тогда и продолжим разговор» – написал Висмурадов на своей странице в Instagram.

Напомним, турнир по смешанным единоборствам был проведен в честь дня рождения главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Позже президент ММА России Федор Емельяненко довольно критично прокомментировал участие детей в рамках этого турнира, отметив, что это противоречит правилам данного вида спорта.

Сегодня на странице ММА России @union_mma_of_russia появилось заявление, в котором Президент этого ведомства Федор Емельяненко осудил проведение детских ПОКАЗАТЕЛЬНЫХ поединков в Грозном на турнире Grand-Prix Akhmat 2016 Final. В них приняли участие внуки Первого Президента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова Ахмад, Эли и Адам. Их соперниками стали юные бойцы из Сочи. Эти противостояния носили, повторюсь, ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ характер, чтобы популяризировать мма у нас в республике. Отзывы об этих спаррингах носили положительные отклики. Но почему-то Федору Емельяненко это не понравилось. Вопрос, кто он такой, чтобы давать оценку нашему турниру и поединкам? Может его гложет зависть, потому что Grand-Prix Akhmat 2016 Final многими признан лучшим турниром в истории российского мма, а его сюда не пригласили? Или он стал борцом за справедливость? Тогда ему нужно вспомнить свой последний поединок, в котором он позорно проиграл и был избит на глазах у всего мира, но его продажное ведомство не решилось отдать заслуженную победу Фабио Мальдонадо. Я ответственно заявляю, на своём турнире мы проводим и будем проводить поединки, которые посчитаем нужными. Мы не выходим за рамки закона, но не позволим указывать себе, что делать. Покажите пункт, где сказано, что нельзя проводить показательные бои, тогда и продолжим разговор.

Фото опубликовано VISMURADOV (@vismuradov_95_)




Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Представитель Кадырова: Ни о какой жестокости не было речи, дети показали себя настоящими мужчинамиПредставитель главы Чечни в Европе, генеральный директор Akhmat Promotion Тимур Дугазаев дал оценку боям детей на турнире, прошедшем в Грозном в честь дня рождения Рамзана КадыроваРамзан Кадыров гарантирует безопасность на матче Россия - РумынияГлава Чеченской Республики рассказал о готовности к проведению товарищеского матча Россия - Румыния, который состоится 15 ноября в Грозном.Александр Загорский: Выступление детей на турнире в Грозном? В этом регионе воинов растят с малолетстваРинг-анонсер Александр Загорский, работавший на мероприятии Grand Prix Akhmat 2016, рассказал о состоянии детей, который принимали участие на турнире.Федор Емельяненко прокомментировал детские бои на турнире в ГрозномПрезидент Союза ММА России Федор Емельяненко прокомментировал поединки детей Рамзана Кадырова на турнире WCFA, который состоялся в среду.«Мы показываем настоящие бои». В Грозном стали известны первые чемпионы WFCA«Мы показываем настоящие бои». В Грозном стали известны первые чемпионы WFCAДень рождения Рамзана Кадырова в столице Чечни отметили уникальным событием: в «Колизее» разыграли чемпионские пояса сразу в семи категорияхБи-Джей Пенн не выступит на турнире UFC Fight Night 97Известный боец смешанного стиля Би-Джей Пенн не выступит на турнире UFC Fight Night 97 в Пасае (Филиппины) 15 октября. Экс-чемпион организации в двух весовых категориях получил травму неизвестного характера. Решение об участии в турнире его соперника Рикардо Ламаса находится под вопросом.Джефф Монсон: Какого черта политика США лезет в спорт?Джефф Монсон: Какого черта политика США лезет в спорт?Монсон вспомнил о поединке против Емельяненко, заявил, что UFC не обманывал Нурмагомедова, а также удивился великодушию российского народа.Джефф Монсон: Отстранение российских паралимпийцев – чудовищная ошибкаИзвестный американский боец смешанного стиля Джефф Монсон выразил свое мнение об отстраненни российских паралимпийцев от Паралимпиады в Рио.Джефф Монсон о получении паспорта ЛНР: Я поддерживаю желание народа, борющегося за свою независимостьИзвестный американский боец смешанного стиля Джефф Монсон рассказал о получении гражданства Луганской Народной Республики.Джефф Монсон: UFC хочет заработать много денег на Хабибе НурмагомедовеИзвестный американский боец смешанного стиля Джефф Монсон считает, что организация UFC попытается заработать много денег на выступлении российского миксфайтера Хабиба Нурмагомедова.«Если не получу титульник в UFC, покажу какая сила стоит за мной в России»«Если не получу титульник в UFC, покажу какая сила стоит за мной в России»Российский боец – о Коноре Макгрегоре, Жозе Алдо и о том, что будет, если UFC не даст ему шанса сразиться за титул чемпиона.Сыновья Рамзана Кадырова одержали победы на турнире Grand-Prix Akhmat 2016Три сына главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова одержали победы в поединках на турнире по смешанным единоборствам Гран-при WFCA «Ахмат».Минеев против Эномото. Сравнительная характеристика бойцовМинеев против Эномото. Сравнительная характеристика бойцов8 октября в Москве Владимир Минеев проведет бой против Ясубея Эномото. «Советский спорт» решил сравнить бойцов по различным показателям.Трейлер фильма к предстоящему бою Минеева против Эномото на Fight Nights Global 53 Weekend8 октября главным событием турнира Fight Nights Global 53 Weekend станет один из ожидаемых поединков 2016 года между восходящей звездой российского ММА, чемпионом мира по кикбоксингу Владимиром Минеевым и топовым швейцарским бойцом Ясубеем Эномото.«Спартак» чемпион, Игнашевич в «Локо»: каким был мир, когда Гинер возглавил ЦСКА«Спартак» чемпион, Игнашевич в «Локо»: каким был мир, когда Гинер возглавил ЦСКАЕвгений Гинер то ли продает ЦСКА, то ли нет. Но это хороший повод вспомнить, что происходило в спорте, когда в наш футбол пришел ГинерНариман Аббасов: Мне нравится стиль Трухана, между ним и Алибековым будет настоящая войнаПервый финалист Гран-при Fight Nights Global (70,3 кг) Нариман Аббасов из Азербайджана поделился мнением о предстоящем полуфинале между Магомедсайгидом Алибековым и Матеем Труханом. Напомним, бой состоится 8 октября в Москве, победитель противостояния выйдет в финал Гран-при, где поборется за чемпионский пояс с Нариманом Аббасовым.Сергей Харитонов: Проведу с Айалой полноценный бой, мне нужно продышатьсяСергей Харитонов: Проведу с Айалой полноценный бой, мне нужно продышатьсяРоссийский боец смешанного стиля оценил своего соперника на турнире в Bellator, а также рассказал, как планирует провести поединок.7-8 октября пройдет турнир Fight Nights Global 53 Weekend7 и 8 октября промоутерская компания Fight Nights Global проведет турнир под названием Weekend.Харитонов против парня из Калифорнии. С кем подерется русский Десантник в СШАХаритонов против парня из Калифорнии. С кем подерется русский Десантник в США«Советский спорт» представляет следующего соперника Сергея Харитонова. Им стал американец Джеви Аяла. Бой пройдет на турнире Bellator 163.Харитонов дебютирует в Bellator поединком против американца Джеви АялыИзвестный российский боец смешанного стиля тяжелой весовой категории Сергей Харитонов (23 победы, 5 поражений) 4 ноября проведет дебютный поединок в американской организации Bellator. Его соперником станет представитель США Джеви Аяла (9 побед, 5 поражений).

Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыроввсе новости
Федор Емельяненко
Федор Емельяненковсе новости
Смешанные единоборства
Смешанные единоборства

Cпецпредложение