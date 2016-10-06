«Зенит» зимой планирует усилить четыре позиции

«Зенит» планирует усилить четыре позиции во время зимнего трансферного окна, сообщает Bobsoccer.

По информации источника, питерский клуб занят поиском опытного вратаря, способного побороться с Юрием Лодыгиным и Михаилом Кержаковым за статус первого номера. Предпочтение будет отдано голкиперу с российским паспортом.

Зимой «Зенит» проявит высокую заинтересованность в приобретении нападающего и центрального и крайнего защитников. Возобновятся переговоры с хавбеком из Латинской Америки, который перейдет в «Зенит» независимо от решения вопроса по Акселю Витселю.

