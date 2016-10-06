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Владимир Бесчастных: Единственное, что я могу пожелать Кокорину, – думать головой, а не другим местом

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Спортфакт»Комментарии

Бывший нападающий сборной России и московского «Спартака» Владимир Бесчастных высказался о нападающем «Зенита» и сборной России Алексанлре Кокорине, который минувшим летом стал участником скандала, связанного с покупкой шампанского на вечеринке в Монте-Карло.

«Единственное, что я могу пожелать Саше Кокорину, – думать головой, а не другим местом. Это самое основное. Да, есть прессинг СМИ, с лета идет давление не только на игрока: парня критикуют как личность, как человека. Но в этом виноват он сам. Ты играешь в футбол, ты ключевой футболист сборной России, одного из ведущих клубов твоей страны. На тебя сегодня постоянно смотрят люди. Много людей, везде смотрят! Тебя будут все время обсуждать и будут порой осуждать. Не надо давать для этого лишнего повода.

Я понимаю, что у Саши в поведении еще присутствует мальчишеский максимализм: «я могу», «я это хочу». Но такие вещи в большом спорте не проходят. Владимир Путин, например, тоже ведь может позволить широкие жесты, заказать своим гостям шампанское, но он этого не делает. Есть некие правила, нужно вести себя подобающе, раз на тебя смотрят люди.

Деньги заработал? Молодец. Но свои возможности, если мы говорим о красивых жестах, надо спрятать. Многие люди таких возможностей не имеют. И есть другие возможности, чтобы делать красивые жесты. Есть масса вариантов для ярких поступков, которые запомнятся, но будут полезны обществу. Ты же не на Луне живёшь, люди вокруг! А вообще жизнь спортсмена сама по себе порой наполнена негативными моментами. Не забил, травмы, проиграла команда, не добились поставленных целей с командой. Много чего случается. Так что не нужно придумывать негатив самому себе», – приводит слова Бесчастных «Спортфакт».

После скандала в Монте-Карло Кокорин принес извинения болельщикам сборной России, однако, после этого инцидента игрок «Зенита» пока еще не вызывался в национальную команду, которую тренирует новый наставник Станислав Черчесов.

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