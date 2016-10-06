Президент ФИФА Джанни Инфантино опроверг обвинения в коррупции.

Ранее стало известно, что комитет ФИФА по этике начал новое расследование в отношении Инфантино. Расследование касается кредита, предоставленного УЕФА Футбольной ассоциации Словении в 2015 году. УЕФА предоставил словенской федерации кредит на 4 млн евро, из которых 3,6 млн пошли на приобретение акций одной из букмекерских компаний.

- Я лишь рабочий. Я не получаю незаконную прибыль, не обманываю. Я против того, чтобы в нашей организации кто-то занимались этим, - цитирует Инфантино AFP.

Напомним, что Инфантино возглавил ФИФА 26 февраля 2016 года. Предыдущий глава ФИФА Йозеф Блаттер был отстранен от футбола за коррупцию.