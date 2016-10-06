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Сергей Гимаев: Выход сборной Европы в финал Кубка мира – стечение обстоятельств, будь там Россия – было бы круто

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Заслуженный тренер страны, популярный комментатор «Матч ТВ» Сергей Гимаев отвечает на злободневные вопросы обозревателя «Советского спорта».

- Что вы бы изменили в формате Кубка мира? Показалось, что последняя неделя турнира, с финалом до двух побед, слишком затянута.
- Это стечение обстоятельств, что в финал вышла сборная Европы. Играй там Россия, США или особенно сборная Северной Америки, это было бы круто. Кстати, самый большой рейтинг на турнире имел полуфинал Россия – Канада. А что еще было смотреть? Не игру же Швеция – Европа.

Полное интервью с Гиамевым читайте ЗДЕСЬ.


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