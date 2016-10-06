Сергей Гимаев: КХЛ должна провести круглый стол с представителями газет и телевидения

Заслуженный тренер страны, популярный комментатор «Матч ТВ» Сергей Гимаев отвечает на злободневные вопросы обозревателя «Советского спорта».



- Поразило, что на Кубке мира всё было открыто для прессы. Как мы в КХЛ можем к этому прийти?

- Обязательно надо менять регламент. Нужно делать общение с журналистами, как на Кубке мира, когда игроков приводили на подиумы, и они не убегали в раздевалки.

В каких-то клубах соблюдают эти правила – в том же ЦСКА. Но вообще КХЛ должна провести круглый стол с представителями газет и телевидения. Особенно с теми, кто работал на Кубке мира. Нужно все обсудить и внести правки в регламент, чтобы наш хоккей освещался еще лучше.



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