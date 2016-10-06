Василий Уткин: Финансовые возможности ЦСКА все равно несопоставимы с возможностями конкурентов

Обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин прокомментировал новость о том, что Евгений Гинер может продать ЦСКА.

- Обсуждать продажу Гинером ЦСКА очень сложно, поскольку армейцы частный клуб. Там есть два человека, которые принимают решение, и Гинер не главный, но он публичная фигура. Другая фигура не публичная, имеет право.

Что можно утверждать с уверенностью? Действительно существуют серьезные финансовые проблемы. Во-первых, это видно по тому, что команда толком никого не купила. Во-вторых, это видно по той информации, которая поступала в этом году официально, она не опровергнута. Евгений Гинер выступает поручителем по делу, где ему нужно выплатить более 90 млн евро или долларов, не важно.



И самое главное, что башни стем сложная со всех сторон. Является ли она критической? Мы не знаем. О том, какое состояние у Евгения Гинера никто не знает. Финансовые возможности ЦСКА в лучшем виде все равно несопоставимы с возможностями конкурентов. Это очень проблемная вещь, - цитирует Уткина «Спорт FM».

Напомним, что Гинер стал президентом ЦСКА в феврале 2001 года. При нем армейцы шесть раз выигрывали чемпионат России, семь раз Кубок страны и один раз Кубок УЕФА.