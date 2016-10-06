Фабио Капелло: Нынешняя проблема «Реала» – это Роналду
Бывший наставник мадридского «Реала» Фабио Капелло считает, что на данный момент нападающий «сливочных» Криштиану Роналду не приносит пользы своему клубу.
«Нынешняя проблема «Реала» – это Роналду. Криштиану – ключевой игрок команды, однако, он плохо готов физически», – сказал Капелло в интервью радиостанции Onda Cero.
31-летний игрок сборной Португалии совсем недавно вернулся в строй, поскольку проходил курс восстановления после травмы колена, полученной в финале Евро-2016.
На данный момент в его активе 6 матчей, 3 гола и одна голевая передача.
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