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Фабио Капелло: Нынешняя проблема «Реала» – это Роналду

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  OndaceroКомментарии

Бывший наставник мадридского «Реала» Фабио Капелло считает, что на данный момент нападающий «сливочных» Криштиану Роналду не приносит пользы своему клубу.

«Нынешняя проблема «Реала» – это Роналду. Криштиану – ключевой игрок команды, однако, он плохо готов физически», – сказал Капелло в интервью радиостанции Onda Cero.

31-летний игрок сборной Португалии совсем недавно вернулся в строй, поскольку проходил курс восстановления после травмы колена, полученной в финале Евро-2016.

На данный момент в его активе 6 матчей, 3 гола и одна голевая передача.

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