Роман Адамов: Из Аршавина мог бы получиться тренер

Экс-нападающий «Ростова» и сборной России Роман Адамов считает, что из футболиста «Кайрата» Андрея Аршавина получился бы хороший тренер.

- Зря он так! Из людей маленького роста хорошие полководцы получаются. Может, ему стоит попробовать все-таки? (Смеется.) Андрей отличный парень на самом деле, хотя критики за последнее время на него много свалилось. У него хороший ум. Он далеко не глупый человек. Мне кажется, из него мог бы получиться тренер. Аршавин – абсолютно нормальный спортсмен. Взрывной, как и многие другие. Без своего характера он просто не сделал бы такой карьеры, - цитирует Адамова «Чемпионат».

Напомним, что Аршавин выступает за «Кайрат» с 2-16 года. До этого футболист выступал в «Зените», «Кубани» и лондонском «Арсенале». За сборную России полузащитник провел 74 матча и забил 17 мячей.