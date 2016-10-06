Крис Коулмэн: Сборная Уэльса вышла в полуфинал Евро-2016 благодаря игрокам, удача здесь не при чем

Главный тренер сборной Уэльса Крис Коулмэн рассказал, почему его команда сумела дойти до полуфинала Евро-2016 во Франции.



«Не думаю, что успех нашей сборной на Евро – только лишь везение. Да, удача может сопутствовать вам в любой игре, однако, вряд ли вы дойдете до полуфинала только благодаря ей. Где-то и повезло, но причина нашего успеха в том, что мы – настоящая команда.

На турнире во Франции были сборные, в составе которых играют футболисты высочайшего уровня, однако, они не сумели добиться успеха и справиться с давлением. Наши игроки умеют справляться с подобными ситуациями, так что удача здесь не при чем», – приводит слова специалиста Goal.

Напомним, валлийцы уступили в полуфинале Евро-2016 команде Португалии (0:2). Ранее игроки Коулмэна обыграли в 1/8 финала сборную Северной Ирландии (1:0), а на стадии четвертьфинала – Бельгии (3:1).