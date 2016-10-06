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Даниил Квят: Не знаю, то меня увольняют, то на два года оставляют

Елена Корсунская
Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал новость о том, что «Ред Булл» готов предложить ему новый двухлетний контракт.

- Не знаю, то меня увольняют, то на два года оставляют. Все эти слухи меня не интересуют. Когда будет, что объявить, мы все объявим. Так что нужно запастись терпением, и все будет, – сказал Квят в интервью «Матч ТВ». 

Напомним, что Квят, выступавший за «Ред Булл» с начала 2015 года, после Гран-при России в мае был переведен во вторую команду австрийской конюшни – «Торо Россо». После череды неудач в летних этапах чемпионата «Формулы-1» россиянин на Гран-при Сингапура занял девятое место, принеся команде 2 очка.

Контракт 22-летнего россиянина с командой действует до конца текущего сезона.

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