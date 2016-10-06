Карпин может возглавить «Арсенал»
Тульский «Арсенал» согласовал условия контракта с экс-тренером «Спартака» Валерием Карпиным.
«Стороны уже достигли принципиальной договоренности», – сказал ТАСС источник в клубе.
Напомним, что 5 октября главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Павлов был отправлен в отставку. Он возглавил команду 29 февраля 2016 года. Под его руководством команда одержала 11 побед при трех ничьих в 14 матчах ФНЛ и завоевала путевку в премьер-лигу.
В девяти турах нового сезона «Арсенал» набрал семь очков и занимает 14-е место.
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