Карпин может возглавить «Арсенал»

Тульский «Арсенал» согласовал условия контракта с экс-тренером «Спартака» Валерием Карпиным.

«Стороны уже достигли принципиальной договоренности», – сказал ТАСС источник в клубе.

Напомним, что 5 октября главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Павлов был отправлен в отставку. Он возглавил команду 29 февраля 2016 года. Под его руководством команда одержала 11 побед при трех ничьих в 14 матчах ФНЛ и завоевала путевку в премьер-лигу.

В девяти турах нового сезона «Арсенал» набрал семь очков и занимает 14-е место.