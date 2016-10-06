Джефф Монсон: На 100% не согласен с Емельяненко в осуждении боев детей в Грозном

Боец Джефф Монсон заявил, что не согласен с Федором Емельяненко, который осудил бои детей на турнире в Грозном.

- Мне очень нравится Федор Емельяненко, я его очень уважаю, но я на 100% не согласен с ним в этой ситуации. По телевизору показывают войну, убийства, смерть – все самое негативное мы можем наблюдать по ТВ. Но если показывают спорт, в котором пускай даже дети наносят удары и стараются победить соперника, когда заканчивается поединок, они пожимают друг другу руки, обнимаются и выражают свое уважение – в этом нет ничего плохого. Я думаю, это показывает спорт в позитивном ключе, поэтому здесь я с Емельяненко полностью не согласен, - сказал Монсон «Р-Спорт».

На днях проводился турнир по смешанным единоборствам в честь дня рождения главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Президент ММА России Федор Емельяненко довольно критично прокомментировал участие детей в рамках этого турнира. Слова бойца ММА подверглись критике со стороны организаторов и экспертов.