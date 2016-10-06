Валерий Карпин: «Арсенал»? Первый раз об этом слышу
Российский тренер Валерий Карпин опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что он достиг договоренности с тульским «Арсеналом».
«Первый раз об этом слышу», – сказал Карпин в интервью «Матч ТВ».
Ранее агентство ТАСС со ссылкой на источник в тульском клубе сообщило, что «Арсенал» достиг принципиальной договоренности с Карпиным.
Напомним, что 5 октября главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Павлов был отправлен в отставку. Он возглавил команду 29 февраля 2016 года. Под его руководством команда одержала 11 побед при трех ничьих в 14 матчах ФНЛ и завоевала путевку в премьер-лигу.
В девяти турах нового сезона «Арсенал» набрал семь очков и занимает 14-е место.
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