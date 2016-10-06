Жирков участвует в тренировке сборной России
В данные минуты сборная России проводит тренировку в Краснодаре. Защитник Юрий Жирков участвует в занятии.
Игрок «Зенита» пропустил два общих занятия накануне из-за повреждения. Он занимался по индивидуальной программе в тренажерном зале.
Напомним, сборная России готовится в Краснодаре к товарищескому матчу с Коста-Рикой, который пройдет на новом стадионе футбольного клуба «Краснодар».
Матч пройдет 9 октября. Начало – 16:00 (мск).
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