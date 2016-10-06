Григорий Дрозд: Емельяненко показалось, что на турнире в Грозном все было выражено в яркой форме

Вице-президент Федерации тайского бокса города Москвы, российский боксер первого тяжелого веса Григорий Дрозд в беседе с корреспондентом «Советского Спорта» высказался о турнире по смешанным единоборствам в Грозном.

– Имеет ли право Федор Емельяненко давать оценки турнирам по смешанным единоборствам?

– Он точно имеет права говорить о ММА, как человек, как икона, на которую молится весь мир. Именно он развил этот вид спорта в нашей стране, и как президент организации он может рассуждать о том, что есть плохо, а что хорошо. Лично для меня ММА в России развились благодаря Феде.



Президент бойцовского клуба «Ахмат»: Кто такой Емельяненко, чтобы давать оценку турниру в Грозном?



Насколько зашел конфликт? Думаю, что организаторы не хотели наносить урон своим мальчишкам, они ведь благоразумные люди. Возможно, это выглядело в агрессивной форме и я бы не хотел говорить, что на турнире в Грозном что-то вышло за рамки закона. Наверное, было большое желание показать этот красивый вид спорта. Возможно, Федору показалось, что в каких-то моментах все это слишком ярко выражено, но то что Емельяненко имеет право комментировать и вообще говорить об ММА – не обсуждается. Для меня он герой России, символ ММА, и не только я придерживаюсь такого мнения, – сказал Дрозд.

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