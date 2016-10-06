Алексей Андронов: Разговоры о заговоре против «Спартака» – чушь собачья

Телекомментатор Алексей Андронов поделился своим мнением о судейском скандале после матча «Зенит» – «Спартак» (4:2).

- Были времена, когда «Спартак» проигрывал «Зениту» без шансов, было и 0:5, и 2:5, и никаких разговоров после этого не было. «Спартак», не считая двух-трёх последних игр, смотрелся достаточно солидно, но это время уже закончилось. Он встретился с «Зенитом» в очень неудобный для себя момент, когда запал после смены тренера прошёл, а никаких новых наработок ещё не появилось. «Зенит» же наоборот разгоняется под руководством Мирчи Луческу. И когда в этой ситуации ещё и арбитр начинает, откровенно говоря, косорезить, это очень обидно и это тяжело воспринимается игроками.

Но я не могу сказать, что «Спартак» проиграл из-за судей. У нас с коллегой Александром Шмурновым возник спор, он считает, что правильно говорить: «не только из-за судей». Больше всего споров, конечно, вызывает эпизод с Доменико Кришито иКуинси Промесом, но я не думаю, что этот момент стал ключевым.

«Спартак» оказался не готов к тому, что его будут судить как слабого. Просто на арбитра давит имя клуба, его титулы, а «Спартак» сейчас давить ни на кого ни чем не может. У него 13 лет ничего нет и для судей он никто. «Спартак» должен был себя подготовить к тому, что его будут судить как слабого.

Разговоры о заговоре против «Спартака» – чушь собачья. Какой заговор может быть против команды, которая 13 лет ничего не может выиграть. Команды, которая опять с позором слилась из Кубка России, причём в отличие от «Ростова» и ЦСКА, отправивших дубль, «Спартак» играл более менее основным составом. Нет никакого заговора, просто так иногда проявляются слабости команд. «Спартаку» не надо сейчас заниматься истериками. Обидно, больно, но один день поговорите об этом и проехали. Одни уже про матч с «Уфой» начинают рассказывать., а это вообще стыд и срам. Если «Спартак» дома проигрывает «Уфе» и оправдывает судейством, тогда грош ему цена. Все эти разговоры о возможном чемпионстве «Спартака» абсолютно неоправданны, потому что команда, которая на старте сезона сменила тренера, не должна рассматриваться в роли кандидата на чемпионство, - написал Андронов в своей колонке на «Бизнес Online».

На матче «Зенит» - «Спартак» работали арбитры во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. После окончания игры председатель судейско-инспекторского комитета РФС Николай Левников сообщил, что Иванов получил за свою работу низкую оценку.