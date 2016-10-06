Иванов покинул пост главы департамента судейства и инспектирования РФС
Валентин ИвановИсточник: Sovsport.ru
Как сообщает официальный сайт РФС, руководитель департамента судейства и инспектирования Валентин Иванов покидает свой пост.
Отмечается, что специалист подал заявление об уходе, которое было удовлетворено руководством организации.
«Российский футбольный союз благодарит Валентина Валентиновича Иванова за проделанную работу и желает ему дальнейших успехов!» – говорится на официальном сайте организации.
Иванов занимал должность руководителя департамента судейства и инспектирования с декабря 2013 года.
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