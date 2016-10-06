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Николай Левников: Уход Иванова стал полной неожиданностью, никто про его отставку не говорил

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Р-СпортКомментарии

Председатель судейско-инспекторского комитета РФС Николай Левников заявил, что в уход Валентина Иванова стал полной неожиданностью для всей футбольной организации.

«Для меня это новость, которую я узнал от вас, никто об этом нас не уведомлял. Можно сказать, что (новость) стала неожиданностью. У нас был судейский комитет вчера, Иванов не присутствовал на нем по болезни. Никто про его отставку там не говорил», – цитирует Левникова агентство «Р-Спорт».

Ранее стало известно, что специалист подал заявление об уходе, которое было удовлетворено руководством организации.

Иванов занимал должность руководителя департамента судейства и инспектирования с декабря 2013 года.

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