Николай Левников: Уход Иванова стал полной неожиданностью, никто про его отставку не говорил

Председатель судейско-инспекторского комитета РФС Николай Левников заявил, что в уход Валентина Иванова стал полной неожиданностью для всей футбольной организации.



«Для меня это новость, которую я узнал от вас, никто об этом нас не уведомлял. Можно сказать, что (новость) стала неожиданностью. У нас был судейский комитет вчера, Иванов не присутствовал на нем по болезни. Никто про его отставку там не говорил», – цитирует Левникова агентство «Р-Спорт».



Ранее стало известно, что специалист подал заявление об уходе, которое было удовлетворено руководством организации.



Иванов занимал должность руководителя департамента судейства и инспектирования с декабря 2013 года.