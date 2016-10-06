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Аршавин выиграл спор и побрил журналиста

Елена Корсунская
Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин побрил местного журналиста, проигравшего ему спор, сообщила ТАСС директор департамента маркетинга футбольного клуба Юлия Тимченко.

В начале футбольного сезона спортивный блогер Петр Воликов заявил, что у Аршавина вряд ли что-то получится в Казахстане. Журналист даже заключил пари: если 35-летний футболист забьет за «Кайрат» восемь голов, то Петр побреется наголо.


Аршавин забил восемь голов в 23 матчах чемпионата Казахстана. Его контракт с казахским клубом рассчитан на год. 

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