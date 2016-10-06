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Петербургский «Спартак» могут переименовать в честь Кондрашина и Белова

Игорь Сарычев
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии

Петербургский «Спартак», который из-за долгов не может выступать под своим брендом, возможно, будет называться баскетбольный клуб КБ (Кондрашина-Белова).

- Руководство клуба хочет назвать клуб так, чтобы он все равно ассоциировался со «Спартаком». Мы предлагаем название БК КБ (Кондрашина – Белова), - сообщил президент петербургского «Спартака» Игорь Оноков на пресс-конференции.

Президент федерации баскетбола Петербурга Алексей Бурчик добавил, что у клуба были другие варианты изменить название клуба.

- У нас были предложения назваться «Спартак-ЛО» или «Спартак-Норильск». Это унизительно. Мы решили пойти серьезным путем, - передает слова Бурчика корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, в прошлом сезоне красно-белые стали чемпионами Суперлиги 2, но в Суперлигу 1 не заявились из-за отсутствия финансирования. В сезоне 2016/17 «Спартак-ЦОП» выступит в Молодежной Лиге ВТБ, а команда профессионалов вновь стартует в Суперлиге 2.

Осенью 2016 года стало известно, что из-за долгов клуба в период с 2011 по 2015 годы, «Спартак» не сможет выступать под своим названием. Долги клуба оценивается примерно в 10 млн рублей. 

Владимир Кондрашин - советский и российский баскетбольный тренер, мастер спорта СССР, заслуженный тренер России. Специалист работал главным тренером «Спартака» с 1967 по 1995 год, с 1970 по 1976 год тренировал сборную СССР. За время его работы советская сборная завоевала золотые медали Олимпийских игр, чемпионата мира и Европы. 

Александр Белов - воспитанник Владимира Кондрашина, олимпийский чемпион, чемпион мира и двукратный Европы, скончался в возрасте 26 лет от саркомы сердца.  

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