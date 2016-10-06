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Министр спорта Пермского края Лях задержан по подозрению в воровстве при строительстве стадиона

Елена Корсунская
Источник:  «Коммерсантъ»Комментарии

Министр спорта Пермского края Павел Лях отправлен под домашний арест сроком до 3 декабря, сообщает «Коммерсантъ».

Чиновник обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Сам Павел Лях и его адвокат просили судью о денежном залоге в размере 1 млн руб. или подписке о невыезде. 

Лях был задержан 4 октября после допроса в следственном отделении УФСБ по Пермскому краю. Следователи заподозрили его в том, что он подписал акты приемки работ по реконструкции пермского стадиона «Динамо». Как считают в УФСБ, стоимость реконструкции была завышена почти на 14 миллионов рублей. Обвиняемыми по этому делу проходят два бизнесмена-подрядчика и бывший заместитель Павла Ляха Руслан Садченко. 

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