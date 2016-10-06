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Президент федерации баскетбола Петербурга: Нынешняя финансовая ситуация не позволяет «Спартаку» называться своим именем

Игорь Сарычев
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии

Президент федерации баскетбола Санкт-Петербурга Алексей Бурчик поделился мнением о будущем «Спартака СПб».

- Сейчас на нашем пути встретились трудности, которые преодолимы, но тем не менее они не позволяют назвать «Спартак» настоящим имением. Связано это с тем, что выясняется, что клуб и мужской, и женский оставили после себя с долги, которые на данном этапе нельзя погасить.

Предыдущее руководство, которое ушло, говорило, что уходит без долгов, но это привело к тому что долги прилетают за 2012 и 2013 годы. По решению ФИБА РФБ вводит запрет для нас на название «Спартак». Мы об этом узнали недавно, потому что последний долг за Николу Драговича пришел буквально в середине августа. При выяснении обстоятельств выяснилось, что этот долг за 2012 год, который каким-то образом решили не публиковать в связи с решением спортивного арбитражного суда, состоявшегося в октябре 2015 года. Это вызывает удивление, потому что эта информация была доведена до РФБ, но не до руководства Спартака и петербургской федерации баскетбола, - приводит слова Бурчика корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, президент «Спартака» Игорь Оноков отметил, что руководство клуба хочет назвать клуб БК КБ в честь Владимира Кондрашина и Александра Белова. 

В прошлом сезоне красно-белые стали чемпионами Суперлиги 2, но в Суперлигу 1 не заявились из-за отсутствия должного финансирования.

В сезоне 2016/17 «Спартак-ЦОП» выступит в Молодежной Лиге ВТБ, а команда профессионалов вновь стартует в Суперлиге 2. 

28-летний Никола Драгович выступал за «Спартак» с 2010 по 2012 год. Сейчас баскетболист играет за французский «Асвел». 

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