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Аппарат Уполномоченного по правам ребенка отказался комментировать участие детей в турнире по ММА

Елена Корсунская
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Аппарат Уполномоченного по правам ребенка при Президенте Российской Федерации отказался комментировать участие детей 8-12 лет в турнире по ММА, состоявшемся в Грозном. 

Советник по информационной политике Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Ренат Абдеев в беседе с корреспондентом «Советского спорта» отказался комментировать отношение ведомства к участию детей в боях на турнире по смешанным единоборствам в честь дня рождения главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

«Мы выскажем свою точку зрения позже через информационные агентства. Это наша позиция», – заявил Абдеев.  По его словам, ведомство планирует сперва дождаться анализа Министерства спорта и только потом объявить, насколько законны такие бои среди детей.

Президент ММА России Федор Емельяненко раскритиковал участие детей в рамках этого турнира, отметив, что это противоречит правилам данного вида спорта. В ответ, представители организаторов заявили, что Емельяненко раскритиковал их мероприятие «из зависти».

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