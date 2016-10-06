Дмитрий Песков: Нокаутирование ребенка, да еще и в прямом эфире – это повод для расследования

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что участие детей в турнире по смешанным единоборствам – это повод для того, чтобы органы надзора провели расследование.

Напомним, турнир прошел 4 октября в Грозном и был приурочен ко дню рождению главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. В боях, которые транслировал телеканал «Матч. Боец», принимали участие и три сына Кадырова.

– Если это показывали по телевизору, если соответствует действительности, то наверное, нокаутирование ребенка, да еще и в прямом эфире – это повод, чтобы соответствующие надзорные органы заинтересовались этим событием, – приводит слова Пескова агентство ТАСС.

Президент ММА России Федор Емельяненко критично прокомментировал участие детей в рамках этого турнира. Слова бойца ММА подверглись критике со стороны организаторов и экспертов.

СПРАВКА

По официальным правилам вида спорта, признанного в Министерстве спорта Российской Федерации, спортсмены в возрасте до 21 года должны выходить на ринг в шлеме, накладках, а до 12 лет еще и в рашгарде или в футболке. Кроме того, существуют определенные ограничения для возрастных групп младше 21 года. Поединки проводились по правилам, которые существуют для взрослых спортсменов-профессионалов, что не подходит для детей. Детям до 12 лет вообще не разрешено выступать по правилам ММА.