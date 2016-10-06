В клиенте Dota 2 появился осенний боевой пропуск

Valve выпустила осенний боевого пропуск, который уже можно приобрести в магазине Dota 2.



Стоимость пропуска составит 515 рублей. После выполнения заданий в игре, игрок будет пополнять свой фонд выигранных очков и зарабатывать разнообразные достижения. После поднятия уровня боевого пропуска, игроки смогут получить множество наград и сокровищниц.



С новым сезоном возвращаются и еженедельные боевые кубки. Каждую субботу игроки смогут собрать команду и сразиться в сетке для восьми команд с выбыванием после первого поражения. Победителей ждут сокровищницы, уровни пропуска и другие эксклюзивные награды.



«Если вы будете достойно выступать на боевых кубках, то заслужите приглашение на эксклюзивный кубок чемпионов в конце сезона. Победители этого кубка, имеющие 8-й разряд, даже смогут собрать команду из таких же игроков и поучаствовать в одном из четырех особых боевых кубков. Победители каждого из них получат по приглашению на региональный отбор главного турнира», — говорится в анонсе боевого пропуска.



Также обновление принесло в меню обучения раздел с предметами. Теперь описания, характеристики и рецепты любого предмета из каждой лавки можно будет посмотреть в клиенте игры.



Следующее крупное обновление состоится вскоре после окончания этой осени — 12 декабря.

Источник