Макеев вернулся к тренировкам в общей группе

Сегодня футболисты «Спартака» собрались на базе в Тарасовке и провели первую тренировку после матча с «Зенитом» (4:2).

Занятие началось в тренажерном зале. Через полчаса футболисты вышли на поле, провели разминку, выполнили упражнения на тактику и сыграли в футбол на ограниченном участке поля.

В общей группе работали всего десять человек - голкиперы Артем Ребров, Сергей Песьяков и восемь полевых игроков. Остальные разъехались по национальным сборным.

Сегодня первое занятие в общей группе провел защитник Евгений Макеев, пропустивший два месяца из-за травмы колена. По индивидуальной программе продолжают трудиться Денис Глушаков, Александр Зуев и Ромуло.