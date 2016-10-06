Лидия Иванова: Сын страшно устал от безобразия. Он требует справедливости, а ее никто не хочет

Мать Валентина Иванова, прославленная советская спортсменка, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, а сейчас спортивный комментатор Лидия Иванова прокомментировал а решение сына уйти в отставку с поста руководителя департамента судейства и инспектирования РФС.

– Он страшно устал от этого безобразия. У него нет ни вдоха, ни выдоха. Сын требует справедливости, а там никто этого не хочет, – заявила Лидия Иванова.

– То есть Валентин Валентинович просто не видит смысла дальнейшего пребывания на этом посту?

– Знаете, он меня оберегает от футбольных проблем. Только от вас узнала, что он все-таки написал письмо об отставке. Я сейчас не в России и с сыном еще не говорила. И вообще он мне все время говорит, что это его работа, а меня волновать ей не стоит. «Со всем я справлюсь сам», – говорит он мне.

Иванов занимал должность руководителя департамента судейства и инспектирования с декабря 2013 года.