«Спартак» обратился к Кириленко с просьбой допустить клуб до выступлений в сезоне-2016/17

Президент «МБК «Спартак» Игорь Оноков обратился к президенту РФБ Андрею Кириленко с открытым письмом.



«Спартак» получил решение Баскетбольного Арбитражного трибунала FIBA и требование РФБ о выплате задолженности игроку Николе Драговичу, выступавшему за клуб на протяжении двух сезонов: 2010/11 и 2011/12. В то время брендом «Спартак» владело другое юридическое лицо.



Игорь Оноков просит Кириленко допустить клуб к участию в соревнованиях сезона-2016/17, пока идет дополнительное разбирательство в подробностях дела. Команды «Спартака» заявлены в Суперлигу 2 и Молодежную лигу ВТБ.

Напомним, в прошлом сезоне красно-белые стали чемпионами Суперлиги 2, но в Суперлигу 1 не заявились из-за отсутствия финансирования. В сезоне 2016/17 «Спартак-ЦОП» выступит в Молодежной Лиге ВТБ, а команда профессионалов вновь стартует в Суперлиге 2.

Осенью 2016 года стало известно, что из-за долгов клуба в период с 2011 по 2015 годы, «Спартак» не сможет выступать под своим названием. Долги клуба оценивается примерно в 10 млн рублей. Президент «Спартака» Игорь Оноков отметил, что руководство клуба хочет назвать клуб БК КБ в честь Владимира Кондрашина и Александра Белова.

Владимир Кондрашин - советский и российский баскетбольный тренер, мастер спорта СССР, заслуженный тренер России. Специалист работал главным тренером «Спартака» с 1967 по 1995 год, с 1970 по 1976 год тренировал сборную СССР. За время его работы советская сборная завоевала золотые медали Олимпийских игр, чемпионата мира и Европы.



Александр Белов - воспитанник Владимира Кондрашина, олимпийский чемпион, чемпион мира и двукратный Европы, скончался в возрасте 26 лет от саркомы сердца.

28-летний Никола Драгович выступал за «Спартак» с 2010 по 2012 год. Сейчас баскетболист играет за французский «Асвел».





