Спортсмены младше 21 года обязаны надевать защитный шлем на соревнованиях ММА, детям до 12 лет участвовать запрещено

Согласно правилам, опубликованным на официальном сайте ММА России, спортсмены младше 21 года обязаны надевать защитный шлем усиленной защиты открытого типа с открытым лицом и подбородком.

Шлем должен защищать теменную и боковую части головы, лоб и надбровные дуги спортсмена.

По официальным правилам вида спорта, признанного в Министерстве спорта Российской Федерации, спортсмены в возрасте до 21 года должны выходить на ринг в шлеме, накладках, а до 12 лет еще и в рашгарде или в футболке. Кроме того, существуют определенные ограничения для возрастных групп младше 21 года.

Детям до 12 лет вообще не разрешено выступать по правилам ММА. Поединки в Грозном проводились по правилам, которые существуют для взрослых спортсменов-профессионалов, что не подходит для детей.

На днях в Грозном проводился турнир по смешанным единоборствам в честь дня рождения главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. В турнире принимали участие дети до 12 лет, которые участвовали в боях без экипировки. Президент ММА России Федор Емельяненко довольно критично прокомментировал участие детей в рамках этого турнира. Слова бойца ММА подверглись критике со стороны организаторов и экспертов.

