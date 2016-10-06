Алексей Миранчук: Непривычно, что я игрок сборной

Полузащитник сборной России и московского «Локомотива» Алексей Миранчук рассказал о подготовке к товарищеской игре с Коста-Рикой.

- Какие эмоции от сбора в Краснодаре?

- Все отлично. Работаем над тактикой, налаживаем взаимодействие с парнями на тренировках. Станислав Черчесов говорит, что с каждым днем команда прогрессирует. Мы понимаем, что требует тренер. Это круто.

- Где вас видит тренер на поле?

- Без изменений. Я буду играть под нападающим. Без сюрпризов.

- Какие эмоции от возвращения в родной край?

- Вернуться домой приятно. Каждую зиму езжу в родной Славянск. Еще есть игры против «Краснодара». Я рад сюда возвращаться.

- Как вам погода?

- Погода удивила. Созванивался с бабушкой. Она говорила, что тепло. Но не ожидал, что настолько. Словно сбор за границей. Это приятно.

- Кто вас поддержит на матче?

- Родственники придут на игру, точно.

- Сегодня наигрывали комбинации на матч с Коста-Рикой?

- Есть план, как вскрывать оборону Коста-Рики и как обороняться против них. Все отрабатываем. Как обычно, выделяем все стороны. Всегда хочется показывать приятную игру, но мы выходим побеждать.

- Когда вас представили как игрока сборной, вы улыбнулись. Еще не привыкли?

- Очень приятно слышать, что я игрок сборной России. Еще непривычно, что я в команде.

Матч пройдет 9 октября. Начало – 16:00 (мск).