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Иван Новосельцев: Нас ждет тяжелая игра с Коста-Рикой

Максим Зайцев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Защитник сборной России и «Зенита» Иван Новосельцев рассказал об ожиданиях от нового стадиона в Краснодаре, на котором пройдет товарищеский матч с Коста-Рикой. Матч пройдет 9 октября, начало – 16:00 (мск). 

- Как проходит сбор?
- Все отлично. Хорошо воспринимаем нагрузки. Ни у кого не возникает проблем. Сегодня работали больше, чем было вчера и будет завтра. Теперь будем больше отдыхать и готовиться к игре.

- Вас беспокоят последствия травмы?
- Я пропустил немного, дней восемь всего. Я тренировался это время по индивидуальной программе, поэтому все хорошо.

- Как отличаются тренировки в клубе и сборной?
- Давайте говорить о сборной. Я сейчас в ней.

- Что скажете о Коста-Рике?
- Это хороший соперник. Они далеко прошли на чемпионате мира в Бразилии. Да, где-то им везло, но везет сильнейшим. С Голландией они сыграли вничью и уступили ей лишь в серии пенальти. Нас ждет тяжелая игра.

- Накладывает ли дополнительную ответственность, что вам предстоит открывать стадион?
- Игра за сборную - всегда ответственность. Мы часто открываем новые стадионы. Это не должно накладывать отпечаток.

- Что разбирали вчера на теоретическом занятии?
- Говорили о наших ошибках. Соперника разберем в ближайшее время: сегодня или завтра.

- Какие впечатления от стадиона?
- С виду он похож на Колизей, без лишних дизайнерских моментов. Думаю, это хороший стадион, который нам понравится.

Голосование: Как завершится матч Россия – Коста-Рика?

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