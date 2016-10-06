Иван Новосельцев: Нас ждет тяжелая игра с Коста-Рикой

Защитник сборной России и «Зенита» Иван Новосельцев рассказал об ожиданиях от нового стадиона в Краснодаре, на котором пройдет товарищеский матч с Коста-Рикой. Матч пройдет 9 октября, начало – 16:00 (мск).

- Как проходит сбор?

- Все отлично. Хорошо воспринимаем нагрузки. Ни у кого не возникает проблем. Сегодня работали больше, чем было вчера и будет завтра. Теперь будем больше отдыхать и готовиться к игре.

- Вас беспокоят последствия травмы?

- Я пропустил немного, дней восемь всего. Я тренировался это время по индивидуальной программе, поэтому все хорошо.

- Как отличаются тренировки в клубе и сборной?

- Давайте говорить о сборной. Я сейчас в ней.

- Что скажете о Коста-Рике?

- Это хороший соперник. Они далеко прошли на чемпионате мира в Бразилии. Да, где-то им везло, но везет сильнейшим. С Голландией они сыграли вничью и уступили ей лишь в серии пенальти. Нас ждет тяжелая игра.

- Накладывает ли дополнительную ответственность, что вам предстоит открывать стадион?

- Игра за сборную - всегда ответственность. Мы часто открываем новые стадионы. Это не должно накладывать отпечаток.

- Что разбирали вчера на теоретическом занятии?

- Говорили о наших ошибках. Соперника разберем в ближайшее время: сегодня или завтра.

- Какие впечатления от стадиона?

- С виду он похож на Колизей, без лишних дизайнерских моментов. Думаю, это хороший стадион, который нам понравится.