Хабиб Нурмагомедов: Емельяненко стоит поменять свое мнение по поводу турнира в Грозном

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов прокомментировал участие детей на турнире по смешанным единоборствам в Грозном, отметив что президенту ММА Федору Емельяненко, который раскритиковал организаторов, следует пересмотреть свои слова.



«В бойцовском мире пошел резкий резонанс после того как Федор раскритиковал Турнир Ахмат, потому что там провели детские бои. Я хотел бы поделиться своими мыслями и мнением.

Во первых я считаю что детско-юношеский спорт в стране очень важен и нужно его развивать и поддерживать не хуже чем взрослых, а среди детей ММА сейчас очень популярно и залы у нас в стране полны детьми, которые стремятся и мечтают выступать по ММА, именно по ММА а не по другим видам спорта. И то что показали по «Матч-ТВ» как соревнуются дети я считаю что очень хорошо, и не могу понять почему Федор – фигура не маленькая в стране, если беспокоится на счет детей ни разу не высказался на счет того что у нас на центральных каналах показывают всякие «Дом-2», «Универ» и т.д – где сплошной разврат, что может быть хуже этого, когда постоянно крутят по телеку разврат и наши дети смотрят это, ведь это влияет на них.

А Рамзан Кадыров постоянно организовывает спортивные турниры в Чечне, где соревнуются и выступают Атлеты со всей России, не только по ММА, но и по очень многим видам спорта, как ни крути и кто бы что не говорил, покажите хоть одного главу Республики, кто больше развивает и болеет за спорт, чем Глава Чечни, я такого не знаю.



И еще хочу сказать, что мой Отец на всех молодежных и взрослых турнирах которые он организовывает, всегда делает детские бои, и по этой методике он вырастил более 20 Чемпионов Мира по разным видам единоборств, и воспитал с детских лет и вырастил Очень много профессиональных бойцов ММА, четыре из которых подписали контракт с UFC.



Может Федору стоит поменять свое мнение, но как бы не было, я уверен что сотни тысяч мальчишек сидя у телеэкранов и смотря на них, мечтали бы оказаться на месте этих молодых бойцов в ту ночь и выступать на центральном телевидении и радовать своих родителей», – написал Нурмагомедов на своей странице в Instagram.



