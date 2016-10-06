Николай Левников: Если мне поступит предложение возглавить департамент судейства и инспектирования, я не откажусь
Председатель судейского комитета РФС Николай Левников заявил, что готов возглавить департамент судейства и инспектирования.
Напомним, сегодня стало известно, что Валентин Иванов написал заявление об отставке с поста руководителя департамента судейства и инспектирования.
– Если мне поступит предложение возглавить департамент судейства и инспектирования, я не откажусь, – заявил Николай Левников корреспонденту «Советского спорта».
Полная версия интервью с Николаем Левниковым – в ближайшее время на Sovsport.ru
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