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Николай Левников: Если мне поступит предложение возглавить департамент судейства и инспектирования, я не откажусь

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Председатель судейского комитета РФС Николай Левников заявил, что готов возглавить департамент судейства и инспектирования.

Напомним, сегодня стало известно, что Валентин Иванов написал заявление об отставке с поста руководителя департамента судейства и инспектирования.

– Если мне поступит предложение возглавить департамент судейства и инспектирования, я не откажусь, – заявил Николай Левников корреспонденту «Советского спорта».

Полная версия интервью с Николаем Левниковым – в ближайшее время на Sovsport.ru

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