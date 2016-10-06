Николай Левников: Если мне поступит предложение возглавить департамент судейства и инспектирования, я не откажусь

Аверьянов не сдал норматив и не поедет с бригадой Карасева на Евро-2016, его заменит Голубев

Российский арбитр Антон Аверьянов не войдет в составе бригады Сергея Карасева на Евро-2016. Как сообщил председатель судейско-инспекторского корпуса РФС, это связано с тем, что Аверьянов не смог сдать тест по бегу на короткие дистанции.