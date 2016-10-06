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Акинфеев приступит к тренировкам на следующей неделе

Елена Корсунская
Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

Стали известны результаты обследований вратарей ЦСКА Игоря Акинфеева и Ильи Помазуна.

Основному голкиперу сборной России предписано консервативное лечение с повторным обследованием в декабре. Врачи команды рассчитывают, что на следующей неделе капитан ЦСКА приступит к тренировкам.

Илья Помазун, у которого выявлено повреждение задней крестообразной связки левого колена, сегодня будет прооперирован. На восстановление футболиста уйдет три месяца. 

Полузащитники Алан Дзагоев и Александр Головин, также получившие повреждения, занимаются по индивидуальному плану, сообщает официальный сайт ЦСКА.

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