Акинфеев приступит к тренировкам на следующей неделе

Стали известны результаты обследований вратарей ЦСКА Игоря Акинфеева и Ильи Помазуна.

Основному голкиперу сборной России предписано консервативное лечение с повторным обследованием в декабре. Врачи команды рассчитывают, что на следующей неделе капитан ЦСКА приступит к тренировкам.

Илья Помазун, у которого выявлено повреждение задней крестообразной связки левого колена, сегодня будет прооперирован. На восстановление футболиста уйдет три месяца.

Полузащитники Алан Дзагоев и Александр Головин, также получившие повреждения, занимаются по индивидуальному плану, сообщает официальный сайт ЦСКА.