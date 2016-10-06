Сергей Кирьяков: Уже 16 октября все будет видно в матче с «Краснодаром»

Новый главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков дал комментарий после своего назначения, а также рассказал о планах на будущее.



«Хочу поблагодарить президента ПФК «Арсенал» Гурама Захаровича Аджоева за оказанное доверие. Работа в команде Премьер-Лиги – это вызов для меня. Поэтому я долго не думал и с удовольствием принял предложение. Есть понимание, в какую сторону нам двигаться. Сразу скажу, что три забитых мяча в стартовых турах – плохой показатель. Будем над этим работать. Благо есть время.



Сейчас не готов говорить об изменениях в тренировочном процессе. Уже вечером мы сядем и все спланируем. Поймем, нужны ли товарищеские игры, найдем ли мы хорошего соперника для спарринга, кто в списке травмированных игроков. Рисунок игры? Уже 16 октября все будет видно в матче с «Краснодаром». Часть плана я назвал – мы хорошо поработаем в нападении. Болельщики хотят видеть победы, голевые моменты и голы соответственно.



В Туле богатые футбольные традиции. Знаю об этом с малых лет. Все-таки я родился рядом, в соседней с Тульской Орловской области. В те времена мы с завистью смотрели на тульскую команду, что делают в Туле для развития футбола и сколько народу приходит на стадион. Я попал в футбольный город. Мне дали шанс сделать так, чтобы команда тут играла в хороший футбол. Что касается инфраструктуры, то все нормально. Главное – на базе есть футбольное поле. Остальными вопросами займется президент. Знаю, что планируются работы по улучшению во всех направлениях», – цитирует специалиста официальный сайт команды.

Напомним, 5 октября президентом «Арсенала» был назначен Гурам Аджоев. В этот же день был отправлен в отставку Сергей Павлов. Он возглавил команду 29 февраля 2016 года. Под его руководством команда завоевала путевку в премьер-лигу.

В девяти турах нового сезона «Арсенал» набрал семь очков и занимает 14-е место в РФПЛ.