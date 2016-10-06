Шайба Саболича принесла победу «Адмиралу» над «Сочи»
Хоккеисты «Адмирала» дома обыграли ХК «Сочи» со счетом – 1:0.
Победу клубу из Владивостока принес точный бросок нападающего Роберта Саболича в начале первого периода. Голкипер дальневосточников Игорь Бобков, отразив все 28 бросков по воротам, записал на свой счет первый «сухой» матч в сезоне.
Следующую встречу «Адмирал проведет 8 октября. В гости к «морякам» пожалует московский «Спартак». ХК «Сочи» в тот же день в Хабаровске встретится с местным «Амуром».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Адмирал - ХК Сочи - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Голы:
Место и дата
06 октября 12:30, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция
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