Шайба Саболича принесла победу «Адмиралу» над «Сочи»

Хоккеисты «Адмирала» дома обыграли ХК «Сочи» со счетом – 1:0.

Победу клубу из Владивостока принес точный бросок нападающего Роберта Саболича в начале первого периода. Голкипер дальневосточников Игорь Бобков, отразив все 28 бросков по воротам, записал на свой счет первый «сухой» матч в сезоне.

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Следующую встречу «Адмирал проведет 8 октября. В гости к «морякам» пожалует московский «Спартак». ХК «Сочи» в тот же день в Хабаровске встретится с местным «Амуром».

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