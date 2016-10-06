Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Хоккей  Куньлунь2 : 2Спартак
Хоккей  СКА- : -ЦСКА
Футбол  Турция- : -Украина
Хоккей  Металлург- : -Трактор
Футбол  Ирландия- : -Грузия
Футбол  Италия- : -Испания
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Пешие прогулки снижают риск гипертонии

Максим Кравченко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Прогулки пешком – хорошая профилактика повышенного давления. Такой вывод сделала Американская ассоциация кардиологов после исследования. 

В ходе эксперимента были обследованы 1057 человек. Эти люди раньше жили в местах, где плохие условия для прогулок пешком, но затем сменили место жительства на более благоприятное для таких прогулок. Выяснилось, что давление у обследуемых снизилось в среднем на 54%. 

Ассоциация рекомендует не менее 150 минут в неделю посвящать пешим прогулкам и не менее 75 минут – более активной деятельности, физическим упражнениям.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Бег трусцой продлевает жизньБегать более трех часов в неделю вредно для здоровьяАмериканские ученые определили оптимальное время суток для занятий спортомСобираем тренажерный зал дома. Цены, инвентарь, пространство – конструктор залаСобираем тренажерный зал дома. Цены, инвентарь, пространство – конструктор залаЧто нужно для домашних тренировок, сколько пространства потребуется, как подобрать инвентарь для разных видов физической активности.Воздержание от секса не способствует повышению спортивных результатовПроблемы со сном влияют на качество тренировокДля поддержания спортивной формы достаточно заниматься семь минут в деньОрбитрек и беговая дорожка одинаково эффективны для сжигания калорий.Упражнения со скакалкой помогают подавить чувство голодаВажный вопрос. Если девушка идет в тренажерку, то она будет как культурист?Важный вопрос. Если девушка идет в тренажерку, то она будет как культурист?На вопрос отвечает мисс Олимпия Людмила НикитинаПовторное упражнение устраняет боль после тренировки не менее эффективно, чем массажДля накачки мышц необязательно использовать большие весаПять онлайн-коучей, которые заменят живого тренераПять онлайн-коучей, которые заменят живого тренераПятерка лучших онлайн-коучей, которые помогут вам стать быстрее, сильнее и лучше – от Sovsport.ruТренируйся как танцующий миллионерТренируйся как танцующий миллионерМускулы, яхты и девчонки – в материале Sovsport.ruВажный вопрос. Почему на тренировке хочется лечь и умереть?Важный вопрос. Почему на тренировке хочется лечь и умереть?Sovsport.ru открывает новую рубрику – «Важный вопрос». В ней мы ответим на самые наболевшие вопросы начинающих ЗОЖниковНачинаем бегать: семь правил, которые нужно знатьНачинаем бегать: семь правил, которые нужно знатьГид Sovsport.ru как правильно начать беговые тренировки.Табата: спортивная форма – за 5 минут в деньТабата: спортивная форма – за 5 минут в деньГид Sovsport.ru по системе, которая делает спортивных людей даже из 100-килограммовых тюфяков.

Cпецпредложение