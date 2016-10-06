Пешие прогулки снижают риск гипертонии
Прогулки пешком – хорошая профилактика
повышенного давления. Такой вывод сделала Американская ассоциация кардиологов после
исследования.
В ходе эксперимента были
обследованы 1057 человек. Эти люди раньше жили в местах, где плохие условия для
прогулок пешком, но затем сменили место жительства на более благоприятное для
таких прогулок. Выяснилось, что давление у обследуемых снизилось в среднем на
54%.
Ассоциация рекомендует не
менее 150 минут в неделю посвящать пешим прогулкам и не менее 75 минут – более
активной деятельности, физическим упражнениям.
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