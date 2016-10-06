Пешие прогулки снижают риск гипертонии

Прогулки пешком – хорошая профилактика повышенного давления. Такой вывод сделала Американская ассоциация кардиологов после исследования.



В ходе эксперимента были обследованы 1057 человек. Эти люди раньше жили в местах, где плохие условия для прогулок пешком, но затем сменили место жительства на более благоприятное для таких прогулок. Выяснилось, что давление у обследуемых снизилось в среднем на 54%.

Ассоциация рекомендует не менее 150 минут в неделю посвящать пешим прогулкам и не менее 75 минут – более активной деятельности, физическим упражнениям.