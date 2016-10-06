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Гурам Аджоев: Уверен, Кирьяков найдет общий язык с игроками «Арсенала»

Елена Корсунская
Источник:  ФК «Арсенал» (Тула)Комментарии

Президент «Арсенала» Гурам Аджоев верит, что новый наставник Сергей Кирьяков сможет сработаться с игроками команды.

- Сегодня мы познакомились с футболистами. Видно, что ребята хотят в скором времени исправить в лучшую сторону положение дел в турнирной таблице. У ребят горят глаза. Мы будем им всячески помогать в достижении высоких результатов. Сергей Вячеславович (Кирьяков) имеет европейский опыт. Уверен, у него получится найти общий язык с ребятами, - цитирует Аджоева официальный сайт «Арсенала». 

Сегодня Сергей Кирьяков был официально назначен на пост главного тренера «Арсенала».  Вчера Сергей Павлов был отправлен в отставку. Он возглавил команду 29 февраля 2016 года. Под его руководством команда завоевала путевку в премьер-лигу.

В девяти турах нового сезона «Арсенал» набрал семь очков и занимает 14-е место в РФПЛ.  

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