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Австралийская инвестиционная компания купила команду по League of Legends

Дмитрий Галкин
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Австралийская инвестиционная компания Guinevere Capital приобрела контрольный пакет акций команды по League of Legends Dire Wolves.

Компания планирует однять планку профессионализма в киберспорте на местом уровне и помочь команде Dire Wolves пробиться на чемпионат мира. Управляющим директором Guinevere Capital является Дэвид Харрис, который имеет 15-летний опыт работы в области спортивного менеджмента.

Команда Dire Wolves выступает в австралийской лиге Oceania Pro League. В прошлом сезоне она заняла 3-4 место.

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