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Экс-бойфренд Шараповой Димитров считает, что она заслужила дисквалификацию

Елена Корсунская
Источник:  Tennis WorldКомментарии

Бывший бойфренд Марии Шараповой болгарский теннисист Григор Димитров считает, что спортсменка понесла заслуженное наказание за употребление мельдония.

- Каждый должен отвечать за свои поступки. Если ты совершил что-то плохое, должен понести за это наказание. Теннис скучает по Шараповой. Думаю, она вернется в спорт голодной до побед и мотивированной, - цитирует Димитрова Tennis World.

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне принял решение сократить дисквалификацию российской теннисистки Марии Шараповой за употребление мельдония с двух лет до одного года и трех месяцев.

Международная федерация тенниса (ITF) 8 июня дисквалифицировала Шарапову за употребление мельдония на два года с 26 января 2016 года.

После решения об отстранении спортсменка подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд, требуя сократить срок наказания. Россиянка не выходила на корт с конца января после поражения от американки Серены Уильямс в четвертьфинале Australian Open. За это время она опустилась в рейтинге WTA с четвертого места на 95-е. 

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