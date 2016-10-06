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«Сухарь» Проскурякова принес гостевую победу «Торпедо» над «Амуром»

Андрей Ефимов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Хоккеисты «Торпедо» в гостях переиграли «Амур» с минимальным счетом – 1:0.

Единственную шайбу в середине второго периода забросил защитник «Торпедо» Дмитрий Шуленин. Вратарь нижегородцев Илья Проскуряков отразил 18 бросков и записал на свой счет четвертый «сухой» матч в сезоне.

Отметим, что Проскуряков вышел в лидеры чемпионата КХЛ по играм «на ноль». По три «сухих» встречи за сезон сыграли Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестеркин (СКА) и Алексей Мурыгин (Локомотив).

В следующей встрече 8 октября нижегородцы в Пекине встретятся с местным ХК «Куньлунь». «Амур» в тот же день примет ХК «Сочи».

КХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Амур - Торпедо - 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Голы:

Шуленин (Рассказов, Шураков), 33:31 (0:1).

Место и дата

06 октября 12:30, Платинум Арена, Онлайн-трансляция


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