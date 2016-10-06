Николай Левников: Я готовлю судей? Ничего подобного

Председатель судейского комитета РФС Николай Левников опроверг информацию, что судей готовит он, а не руководитель департамента судейства и инспектирования Валентин Иванов, подавший сегодня в отставку.

О том, что подготовкой судей занимается Левников, а не Иванов в одном из интервью заявил почетный президент РФС Вячеслав Колосков.

– Я готовлю судей? Ничего подобного. Это все прерогатива департамента судейства и инспектирования, который возглавлял Валентин Иванов. Судейский же комитет РФС, который я возглавляю, занимается открытием судейских школ на любительском уровне. Больше ничего. Вячеслав Иванович Колосков, к сожалению, не в курсе этого, – сказал Николай Левников корреспонденту «Советского спорта».