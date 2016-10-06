Официально: Патрик Херсли стал игроком СКА
По сообщению официального сайта СКА, состав петербургской команды пополнил шведский защитник Патрик Херсли.
30-летний хоккеист подписал однолетний контракт.
Напомним, ранее Херсли выступал за ярославский «Локомотив», с которым 4 октября расторг контракт.
Также хоккеист в КХЛ играл за новосибирскую «Сибирь».
В нынешнем сезоне Херсли провел в составе «Локомотива» 7 матчей и отметился 1 (0+1) очков при показателе полезности «-4».
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