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Официально: Патрик Херсли стал игроком СКА

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  ХК СКАКомментарии

По сообщению официального сайта СКА, состав петербургской команды пополнил шведский защитник Патрик Херсли.

30-летний хоккеист подписал однолетний контракт.

Напомним, ранее Херсли выступал за ярославский «Локомотив», с которым 4 октября расторг контракт. 

Также хоккеист в КХЛ играл за новосибирскую «Сибирь».

В нынешнем сезоне Херсли провел в составе «Локомотива» 7 матчей и отметился 1 (0+1) очков при показателе полезности «-4».  

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