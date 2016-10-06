Петерис Скудра: Проскуряков выдал очень солидный, уверенный матч

Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра прокомментировал гостевую победу своей команды над «Амуром».

- Очень непростой матч. Для нас очень важна эта победа в игре с очень хорошей командой. Спасибо ребятам за самоотдачу. Не знаю по какой причине, но на Дальнем Востоке у нас немножко «плывет» голова. Возможно, от чистого воздуха, возможно, от большого количества икры качество нашей игры оставляет желать лучшего. В первую очередь страдает концентрация. В последних двух матчах она очень слабая. Но ребята сегодня сражались, Илья Проскуряков выдал очень солидный, уверенный матч. Спасибо ему, — цитирует Скудру официальный сайт клуба.

Напомним, что хоккеисты «Торпедо» в гостях переиграли «Амур» с минимальным счетом – 1:0.

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